Ayşen Batıgün... ANNE OLDU!..

Ceren Benderlioğlu, Emir Benderlioğlu, Mert Yavuzcan, Gökhan Güneş, Timur Acar, Eda Özerkan, Cansu Fırıncı, Burçin Abdullah, Merve Sevi, Çalkan Algün, Bahar Şahin gibi ünlü isimler hastaneye akın ederken Ayşen Batıgün ve menajer Abdullah Bulut'u tebrik ettiler.

Abdullah Bulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne hissettiğinizi anlayamadığınız bir anınız oldu mu mesela?

‘’Oğlum’’ demek ne güzel bir duyguymuş. Şimdiden kocaman kocaman bakıyosun hayata! Aramıza hoşgeldin yoldaşım, arkadaşım, canım, kanım...

Minik ellerin, ayakların, burnun, ağzın tarif edilemez bir duyguya soktu beni. İyi ki doğdun Aras’ım... Seni çok seviyorum canım eşim" diyerek duygularını paylaştı.