Aysun Kaya... İZMİR'DE FIRTINA GİBİ ESTİ!..

Fantezi müziğin başarılı yorumcusu Aysun Kaya önceki gün İzmir Ödemiş'te verdiği konserle sevenlerini büyüledi

Son dönemlerde yaptığı güzel projelerle adından sıkça söz ettiren sevilen yorumcu, Ttürkiye’nin dört bir yanından gelen Bitki Fuarları Galasında sahne aldı.

İzmir Ödemiş’teki konserinde sevenlerine müzik ziyafeti çeken Aysun Kaya, Jadore imzalı sahne kostümü ve şıklığıyla da göz doldurdu.

Dilek Acar Özdemir'in üstlendiği organizasyon'da Aysun Kaya'ya sahnede el işlemeli özel bir kolye armağan edildi. Aysun Kaya, konserin ertesi günü Radyo Remix’e konuk oldu.