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Aysun Kaya… KENDİ KANALINI KURMAYA KARAR VERDİ...

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Aysun Kaya… KENDİ KANALINI KURMAYA KARAR VERDİ...
Sesiyle olduğu kadar, sosyal medya ve dijital ortamda yaptığı işlerle de adından bahsettiren Aysun Kaya kendi YouTube kanalını kurmaya karar verdi…

Bu kararı için Youtube’un Türkiye parterlerinden biri olan Fanatik Film ile bir araya gelen Kaya, anlaşmalarını yaparak sözleşme imzaladı bundan sonra kendi kanalıyla sevenleriyle bağlantı kuracağını söyledi…

Aysun Kaya; “Profesyonel bir firmayla bu çalışmayı yapacağım için mutluyum. Hepimiz için hayırlı olsun!” diyerek, Sevenleriyle artık bu platformda  görüşeceğini belirtip, çok yakında da diğer sosyal medya resmi sayfalarından da bu anlaşmanın duyurularını da yapacağını müjdeledi…

Fanatik Film Youtube'un sahibi Muhammet Baki ve Seo'su Ümiy Yıldız'da Aysun Kaya'yı örnek kararından dolayı kutlayarak; "Hanımefendi tüm sanatçılara örnek oldu. Aslında tüm sanatçıların bu adımı atması lazım. Çünkü böyle yapmadıkları takdirde, emekleri başkalarının cebine gidiyor, Ve de böylesine güçlü bir mecrayı kullanmaktan yoksun kalıyorlar" dediler...

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