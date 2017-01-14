Aysun Kaya... ŞAŞIRTAN BENZERLİK!

Ünlü yorumcu Aysun Kaya önceki gün Kanal 7'de Mehmet Ercan’ın hazırlayıp sunduğu Söz Müzik programına konuk oldu.

Önceden söz verdiği için 38 derece ateşle programa katılan Kaya, sunucu şair –yazar Mehmet Ercan’ın sürprizleriyle hastalığını unuttu.

Müzik dünyasına adım attığı günden bu yana Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken Aysun Kaya, ekranda Sultan'a benzeyen fotoğraflarının yer aldığı kolajı görünce çok duygulandı.

Sunucu Mehmet Ercan’ın, “Aysun Hanım benzerlik dışında asaletiniz ve bakışlarınız da Sultan ile eş değerde” sözleri üzerine Aysun Kaya, kendisinin de sıkı bir Türkan Şoray hayranı olduğunu dile getirdi. Kaya “Yaptığınız bu sürpriz ve sözler beni çok mutlu etti. Sevenlerim de beni “Şarkıların Sultanı” olarak adlandırır.

Milyonların gönlünde taht kuran Türkan Şoray’a en doğal halimle benzemek benim için büyük onurdur” dedi.