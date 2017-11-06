Azra Akın... "BEN SEVDİM Mİ TAM SEVERİM"!..

Ağustos ayında sevgilisi Atakan Koru ile evlenen Azra Akın, evlilik sonrası açıklama yaptı.

Eski Dünya Güzeli Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu Atakan Koru ile Edirne’nin Keşan İlçesi’nde yapılan düğün töreniyle 25 Ağustos’ta dünyaevine girmişti.

"ATAKAN AYNI BENİM GİBİ"

Azra Akın, eşi Atakan Koru için evlilik sonrası, “Sevdim mi tam severim. Eşimi mutlu etmek için bazen ne yapacağımı şaşırıyorum. Atakan da aynı benim gibi. Birbirimize benziyoruz. Evliliğimiz yürekli iki kişinin ruhlarının birleşmesi gibi.” dedi.