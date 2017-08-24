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Azra Akın... DÜNYA GÜZELİMİZ EVLENDİ!

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Azra Akın... DÜNYA GÜZELİMİZ EVLENDİ!
Eski Dünya Güzeli model ve oyuncu Azra Akın ve nişanlısı Atakan Koru Tekirdağ’da bir bağ evinde yalnızca aile ve yakın dostlarının yer aldığı törenle dünya evine girdi.

 Çiftin nikahını Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem Eşkinat kıydı. Çiftin mutluluk fotoğrafını Eşkinat, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Başkan Eşkinat, "Dünya Güzelimiz Azra Akın & Atakan Koru'nun nikahını kıydım. Mutluluklar dilerim." notunu düştü.

Azra Akın - Atakan Koru çiftinin 26 Ağustos Cumartesi akşamı Keşan'da  geleneksel bir Trakya kır düğünü  yapacakları öğrenildi.

Nikah töreninde, Galia Lahav tasarımı bir gelinlik giyen Azra Akın, düğünde ise dünya güzeli seçildiğinde üzerindeki kıyafeti de hazırlamış olan Cemil İpekçi'nin tasarımı olan bir gelinlik giyecek.

 

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