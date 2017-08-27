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Azra Akın... DÜNYA GÜZELİMİZE TRAKYA USULÜ DÜĞÜN!

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Azra Akın... DÜNYA GÜZELİMİZE TRAKYA USULÜ DÜĞÜN!
Eski Dünya Güzeli model ve oyuncu Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne'nin Keşan İlçesi'nde yapılan düğün töreniyle dünyaevine girdi.

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, erkek arkadaşı Atakan Koru ile Keşan İlçesi'ne bağlı Bahçeköy'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenen Trakya'ya özgü düğün töreniyle evlendi. Düğünde davetlileri, kapıda Azra Akın'ın anne ve babası Ayda ve Nazım Akın ile Atakan Koru'nun anne ve babası Seniye ve Ahmet Koru karşıladı. Düğüne modacı Cemil İpekçi ve çok sayıda davetli katıldı. Azra Akın, Cemil İpekçi imzasını taşıyan gelinlikle düğüne geldi. Atakan Koru ise lacivert takım elbiseyi tercih etti. Çift, düğünden önce gazetecilere açıklama yaptı.

Azra Akın ve Atakan Koru, oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. Azra Akın, gelinliğinin 2 aylık bir sürede Cemil İpekçi tarafından hazırlandığını ifade ederek, "Cemil benim için çok özel biri. Bizim birbirimize uğur getirdiğimizi düşünüyorum. Bu düğünde beraber olmak beni çok mutlu etti. Aynı zamanda gelinliğimi hazırladı. Bu benim için çok anlamlıydı. İğne oyasıyla işledi. Cemil, bu toprakların kültürü ve zamanın ruhunu çok iyi harmanlayan biri. O yüzden çok mutlu oldum" dedi. Azra Akın, çekimlerine Ekim ayında yurtdışında başlanacak sinema filmi projesi olduğunu da söyledi.

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ÇOK ÖZEL YANLARINI BİLİYORUM

Atakan Koru, bir dünya güzeliyle evlendiğinin hatırlatılması üzerine, "Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor. Balayını bir süre erteledik. İşlerin yoğunluğu" diye konuştu.
Çift daha sonra alkışlar eşliğinde piste gelerek, açılış dansını yaptı. Düğünde modacı Cemil İpekçi de göbek dansı şovu yaptı. Azra Akın ve Atakan Koru çifti düğünde gönüllerince eğlendi.

azraakin_atakankoru-dugun-.jpg

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