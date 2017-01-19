Azra Akın… GİYİMDE FAVORİSİ TÜRK ÜRÜNLERİ…

Azra Akın, İspanya'dan gelen arkadaşının Türk markalarının giyim ürünlerini çok kaliteli bulup beğendiğini ve bunun için de Akmerkez’e gelerek alışveriş yapmayı tercih ettiklerini söylerken daha yeni başladık demeyi de ihmal etmedi.

Ünlü model ve oyuncu Azra Akın’a geçtiğimiz gün Akmerkez’de rastladık. Öğlen saatlerinde alışveriş merkezine gelen Azra Hanım, İspanya’dan gelen aile dostu ile mağaza çıkışı objektifimize yansıdı.

Oldukça keyifli bir alışveriş turu yaptıkları kahkahalarından belli olan Azra Hanım, arkadaşının Türk markalarının giyim ürünlerini çok kaliteli bulup beğendiğini ve bunun için de Akmerkez’e gelerek alışveriş yapmayı tercih ettiklerini söylerken "Daha yeni başladık" demeyi de ihmal etmedi.

Akşamüstü saatlerinde alışverişlerine kısa bir ara verip yemek katına çıkarak yemek yiyen Azra Hanım ve arkadaşı alışverişlerine kaldıkları yerden devam ederken poşetleri taşımakta zorlanmamak için ara ara otoparktaki araçlarına inip ellerindeki poşetleri bırakıp devam ederek akşama kadar alışveriş yaptılar.