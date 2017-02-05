BABALARI İSTEMEDİ, ÜÇÜZ ASLANLAR NAKLEDİLDİ!

286 türde 3 bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan 'Asya', 'Afrika' ve 'Avrupa' isimli üçüz aslanlar, veteriner hekimlerce uyutularak, kafeslere konuldu.

Hayvanat bahçesi ekiplerince bir araca yüklenen aslanlar, Antalya'ya hareket etti. Aslanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'nda hazırlanan barınaklara yerleştirilecek.

BABALARI İSTEMEDİ

Hayvanat bahçesinin eğitim ve pazarlama müdürü Gökmen Aydın da uzun süre üçüz aslanları anne ve babaları ile yaşattıklarını ancak altı aydan sonra babanın yavrularını kabullenmediğini aktararak, şöyle konuştu: "Barınak koşulları gereği anne babayı bir araya getirerek, yeni yavrular dünyaya getirmek ve bu canlıların da soy devamına destek olmak için yavruları Antalya Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesine gönderme kararı aldık. Onların da ihtiyacı vardı. Antalya'da üçüz aslanları daha düzgün koşularda hazırlanmış bir alan bekliyor. Yeni yavrular alacağız, Antalya'da da bu aslanlar yeni yavrular dünyaya getirecek. Böylece aslan nüfusunu arttırmış olacağız."