Babam... ENGELLİ BİR OĞUL VE BABASININ HİKAYESİ!

İki Farklı Kuşak Birarada
Dram türünde yılın en iddialı yerli yapımları arasında yerini almaya hazırlanan ‘Babam’ filminin başrollerini usta oyuncu Çetin Tekindor’un yanı sıra Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil ile Cezmi Baskın paylaşırken oyuncu kadrosunda ise Seray Gözler, Ali İhsan Varol, Ali Düşenkalkar, Güner Özkul, Yasemen Büyükağaoğlu, Cansu Fırıncı ve Ebru Şahin yer alıyor.
Hikaye
Çekimleri Çanakkale Gelibolu’da 1 buçuk ay sürede gerçekleştirilen ‘Babam’ filminde; Yusuf Tunalı (Çetin Tekindor) batmakta olan sardalya konserve fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ölümüyle zihinsel engelli oğlu Arif’le (Berker Güven) baş başa kalır.
Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride (Melisa Şenolsun), atanamadığı için Yusuf’un fabrikasında çalışmaya başlar.
Arif, Feride’nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf’un da Arif’e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif’in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır.
Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif’in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.
Künye
Yapım: Durak Film
Yönetmen: Nihat Durak
Yapımcı: Filiz Üstün Durak – Önder Köse
Türü: Dram
Uygulayıcı Yapımcı: Esra Gerger
Senaryo: Nail Pelivan – Nihat Durak
Görüntü Yönetmeni: Ege Ellidokuzoğlu
Kurgu: Erkan Tekemen
Dağıtımcı Yapımcı: TAFF Pictures
Oyuncular: Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın, Seray Gözler, Ali İhsan Varol, Ali Düşenkalkar, Güner Özkul, Yasemen Büyükağaoğlu, Cansu Fırıncı, Ebru Şahin
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