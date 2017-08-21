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Babam... ENGELLİ BİR OĞUL VE BABASININ HİKAYESİ!

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Babam... ENGELLİ BİR OĞUL VE BABASININ HİKAYESİ!
Yapımını Durak Film’in, yönetmenliği Nihat Durak’ın, senaristliğini ise Nail Pelivan ve Nihat Durak’ın kaleme aldığı ‘Babam’ filminin çekimleri tamamlandı.

İki Farklı Kuşak Birarada

Dram türünde yılın en iddialı yerli yapımları arasında yerini almaya hazırlanan ‘Babam’ filminin başrollerini usta oyuncu  Çetin Tekindor’un yanı sıra Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil ile Cezmi Baskın paylaşırken oyuncu kadrosunda ise Seray Gözler, Ali İhsan Varol, Ali Düşenkalkar, Güner Özkul, Yasemen Büyükağaoğlu, Cansu Fırıncı ve Ebru Şahin yer alıyor.

Hikaye

Çekimleri Çanakkale Gelibolu’da 1 buçuk ay sürede gerçekleştirilen ‘Babam’ filminde; Yusuf Tunalı (Çetin Tekindor) batmakta olan sardalya konserve fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ölümüyle zihinsel engelli oğlu Arif’le (Berker Güven) baş başa kalır.

Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için, bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride (Melisa Şenolsun), atanamadığı için Yusuf’un fabrikasında çalışmaya başlar.

Arif, Feride’nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf’un da Arif’e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif’in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır.

Yusuf içinde saklı olan iyi insanı Feride ve oğlu Arif’in etkisiyle gün yüzüne çıkarmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un sürpriz kararlar almasına yol açar.

Künye

Yapım: Durak Film

Yönetmen: Nihat Durak

Yapımcı: Filiz Üstün Durak – Önder Köse

Türü: Dram

Uygulayıcı Yapımcı: Esra Gerger

Senaryo: Nail Pelivan – Nihat Durak

Görüntü Yönetmeni: Ege Ellidokuzoğlu

Kurgu: Erkan Tekemen

Dağıtımcı Yapımcı: TAFF Pictures

Oyuncular: Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın, Seray Gözler, Ali İhsan Varol, Ali Düşenkalkar, Güner Özkul, Yasemen Büyükağaoğlu, Cansu Fırıncı, Ebru Şahin

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