Bahar Gelir... "ROMANTİK KAPTAN" HEYECANI!..

Birkaç ay önce piyasaya çıkan Selami Şahin'in müzik direktörlüğünü yaptığı "İlla da" adlı albümü ile müzikseverlerle tanışan Bahar Gelir konser için gittiği Van'da Tutku FM'e konuk oldu.

Van'ın yerel radyolarından Tutku FM'de birbuçuk saat süreyle Romantik Kaptan adlı canlı programa konuk olan Gelir "Yerel bir radyoya konuk olmak ayrı bir heyecan verdi bana" diyerek duygularını dile getirdi.

Program boyunca müzik kariyerinden ve yaptığı çalışmalardan söz eden sanatçı "Oralarda radyonun önemi çok daha fazla. Radyo programları daha bir özenle ve çoklukla dinleniyor"dedi.

"Romantik Kaptan"da Bahar Gelir'in sohbetinin yanısıra albümünde yer alan parçalara da yer verildi.