Bahar Öztan... TABURCU OLDU!

Yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle 13 Ekim'de 11 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hastaneden taburcu edildi.
Zorlu süreci atlatan Bahar Öztan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle 13 Ekim'de 11 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hastaneden taburcu edildi.
Zorlu süreci atlatan Bahar Öztan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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