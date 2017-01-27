  • BIST 83.827
  • Altın 148,113
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -6 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

BAKÜ’DEN “BAĞDAT”A ÖDÜL!

»
BAKÜ’DEN “BAĞDAT”A ÖDÜL!
Geçtiğimiz yıl yayınladığı “Ben” albümünde yer alan “Bağdat” isimli şarkısı ile “Yılın Şarkısı” ödüllerini bir bir alan Ayla Çelik’e bir ödül de Azerbaycan’dan geldi.

Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandırarak adından sıkça söz ettiren Ayla Çelik, yediden yetmişe dillere pelesenk olan ve başarısı ülke sınırlarını aşan “Bağdat” şarkısının ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde 106.3 Azad Azerbaycan medya kuruluşunun davetiyle Azerbaycan’a giden başarılı sanatçı “Bağdat” ile “Yılın Şarkısı” ödülünün sahibi oldu.

Henüz havalimanında büyük bir sevgi seli ile karşılanan sanatçının Bakü ziyareti Azerbaycan basınında da oldukça büyük bir yankı uyandırdı.

106.3 Azad Azerbaycan medya kuruluşundan “Yılın Şarkısı” ödülünü alarak Bakü'den çok mutlu ayrılan şarkı yazarı ve yorumcu Ayla Çelik, Azeri dinleyicilerine en kısa zamanda Bakü'ye tekrar gelme sözü verdi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • fizy’DE 2016’NIN ŞAMPİYONU HANDE YENER!26 Ocak 2017 Perşembe 21:00
  • Simge Sağın... "ZİRVE İÇİN 10 FIRIN EKMEK YEMEM LAZIM!"26 Ocak 2017 Perşembe 20:30
  • Lara... YENİ ŞARKISI VATAN HAİNLERİNE!..26 Ocak 2017 Perşembe 16:45
  • Kazancı Bedih... SIRA GECELERİNİN PİRİ, ÖLÜMÜNÜN 12.YILINDA TÜRKÜLERLE YAD EDİLECEK!..26 Ocak 2017 Perşembe 15:00
  • TARKAN'DAN SEZEN AKSU YAKLAŞIMI!..26 Ocak 2017 Perşembe 00:32
  • Cemal Reşit Rey Konser Salonu... BATI MÜZİĞİNDEKİ OSMANLI İZLERİ İLE YANKILANACAK!..25 Ocak 2017 Çarşamba 14:15
  • Berkay... KIŞ KONSERLERİ BAŞLIYOR!..25 Ocak 2017 Çarşamba 12:30
  • Zeliha Sunal - Nebi Birgi... ŞARKILARIN ÖPÜŞTÜĞÜ KONSER!25 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
  • Murat Dalkılıç... AVUSTRALYA’DA CEP TELEFONU İLE SIFIR MALİYETİNE KLİP ÇEKTİ.24 Ocak 2017 Salı 20:55
  • Görkem Sala... YENİ ALBÜMÜ "HİS DİYARI" MÜZİKSEVERLERLE...24 Ocak 2017 Salı 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti