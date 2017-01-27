BAKÜ’DEN “BAĞDAT”A ÖDÜL!

Geçtiğimiz yıl yayınladığı “Ben” albümünde yer alan “Bağdat” isimli şarkısı ile “Yılın Şarkısı” ödüllerini bir bir alan Ayla Çelik’e bir ödül de Azerbaycan’dan geldi.

Türk pop müziğine sayısız hit şarkı kazandırarak adından sıkça söz ettiren Ayla Çelik, yediden yetmişe dillere pelesenk olan ve başarısı ülke sınırlarını aşan “Bağdat” şarkısının ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde 106.3 Azad Azerbaycan medya kuruluşunun davetiyle Azerbaycan’a giden başarılı sanatçı “Bağdat” ile “Yılın Şarkısı” ödülünün sahibi oldu.

Henüz havalimanında büyük bir sevgi seli ile karşılanan sanatçının Bakü ziyareti Azerbaycan basınında da oldukça büyük bir yankı uyandırdı.

106.3 Azad Azerbaycan medya kuruluşundan “Yılın Şarkısı” ödülünü alarak Bakü'den çok mutlu ayrılan şarkı yazarı ve yorumcu Ayla Çelik, Azeri dinleyicilerine en kısa zamanda Bakü'ye tekrar gelme sözü verdi.