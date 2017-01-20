Bana Sevmeyi Anlat... CANAN LEYLA'NIN KIZI OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR MU?

Ay Yapım imzalı, başrollerini Kadir Doğulu, Seda Bakan, Mustafa Üstündağ, Dolunay Soysert’in paylaştığı "Bana Sevmeyi Anlat"ın 21. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Fox TV ekranlarında...

Leyla Haşmet’i karşısında görünce kokmuştur. Haşmet ise Leyla onun zekasını küçümsediği için daha da öfkelidir. Leyla ve Rüzgar’ı alarak Canan’ın evinden çıkarlar.

Alper, Çiçek’in velayetini Berna’ya bırakmak niyetinde değildir. Berna ise Haşmet’in bir iyiliği karşısında üstün duruma geçecektir.

Burak, Simge’nin hamlelerinin altında kalmayacaktır. Simge ile Eylül’ü yüz yüze getirir. Canan Leyla’yı evde göremeyince panikler Haşmet’in kızına zarar vereceğini düşünerek endişelenmektedir.

Bu sırada Ayla da boş durmayarak Canan’ın karşısına çıkar. Canan ya istediklerini verecektir ya da Leyla annesinin kim olduğunu öğrenecektir.

Haşmet , Leyla’yı öyle bir tehdit ile köşeye sıkıştırır ki, Leyla’nın pek seçeneği kalmaz. Alper’in hayatta kalması için harekete geçer.

Alper ise Leyla’nın seçimi nedeniyle öfkelidir. Haşmet yeniden kazanmaya başlamıştır.