Bana Sevmeyi Anlat... FİNAL BÖLÜMÜ!

Ay Yapım imzalı, başrollerini Kadir Doğulu, Seda Bakan, Mustafa Üstündağ, Dolunay Soysert’in paylaştığı "Bana Sevmeyi Anlat"ın 22. ve final bölümüyle 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Fox TV ekranlarında...

Alper tutuklu yargılanacaktır, cezaevine gönderilir. Leyla’ya öfkelidir, Leyla kolay yolu seçmiş ve vazgeçmiştir. Canan, Ayla’yı susturmak için her istediğini yapmaya hazırdır.

Leyla şu an gerçekleri kaldıracak güçte değildir. Engin, Haşmet’in arkasından iş çevirmenin bedelini ödeyecektir.

Haşmet ya Ezgi ya Alper diyerek onu köşeye sıkıştırır. Engin de teslim olur Haşmet’e…

Leyla ise nikah masasına oturmadığı sürece Ezgi hayatta kalamayacaktır. Leyla sevdiklerinin hayatta kalması pahasına kendi hayatını Haşmet’in ellerine teslim etmektedir.

Düğün günü yaşanacaklar ise kimin kazanan olduğunu gösterecektir.