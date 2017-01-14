Bana Sevmeyi Anlat... HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK!

Ay Yapım imzalı, başrollerini Kadir Doğulu, Seda Bakan, Mustafa Üstündağ, Dolunay Soysert’in paylaştığı "Bana Sevmeyi Anlat"ın 20. bölümüyle 16 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Fox TV ekranlarında...

Berna’nın söyledikleri Haşmet’in büyük öfkesine neden olur. Artık tüm kartlar açılmıştır. Leyla, Haşmet’in ortadan kaybolmasıyla iyice gerilir.

Alper, Leyla’yı sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da nasıl bir belayla mücadele edeceklerini düşünmektedir. Engin, Haşmet’in kendisine ulaşmamasından şüphelenmektedir, savaşın başladığına neredeyse emindir.

Canan, tüm olan bitenin üzerine bir de gizli tehdit altındadır. Herkes için bu bir milattır; hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…