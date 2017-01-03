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Barbaros Şansal... HAVALİMANINDA LİNÇ GİRİŞİMİ!.. SAVCILIKTA İFADE VERDİ...

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Barbaros Şansal... HAVALİMANINDA LİNÇ GİRİŞİMİ!.. SAVCILIKTA İFADE VERDİ...
Gözaltına alınan Barbaros Şansal, polisteki ifadesinde Türkiye'ye yönelik hakaretler içeren videosunun çarpıtıldığını, demek istediklerinin aslında öyle olmadığını belirtti.

Havalimanında gözaltına alınması sırasında linç girişimine maruz kalan Barbaros Şansal ifadesi alınmak üzere Güvenlik Şube'ye götürüldü.

Polissorgusunda Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular sordu.

"HESAP BENİM, TWEET BANA AİT DEĞİL"

Reina baskını sonrası "İşletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Şansal, "Bu twit bana ait değildir.

Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" yanıtını verdi.

AVUKATI: TWEET TÜRKİYE'DEN ATILDI

Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

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