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Barbaros Şansal... İDDİANAME HAZIR, NE İLE SUÇLANIYOR?

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Barbaros Şansal... İDDİANAME HAZIR, NE İLE SUÇLANIYOR?
Barbaros Şansal'ın tutuklanmasıyla ilgili yeni gelişme. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)’den sınır dışı edildikten sonra havalimanında gözaltına alınmıştı.

Barbaros Şansal sosyal medyada yazdığı tweetler nedeniyle Kıbrıs'tan sınır dışı edilmiş ve İstanbul'da havalimanında gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınırken vatandaşlar tarafından darp edilen Barbaros Şansal hakkında istenen ceza belli oldu.

Modacı Barbaros Şansal'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

BARBAROS ŞANSAL NEDEN TUTUKLANDI?

Yılbaşı gecesi yayınladığı videosunun ardından KKTC'den sınırd ışı edilen, Türkiye'ye döndüğünde havalimanında bir grubun linç girişimine maruz kalan modacı Barbaros Şansal'ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıkmıştı.

CNN Türk'ün haberine göre, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.

Reina baskını sonrası "işletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Barbaros Şansal, "Bu twit bana ait değildir.

Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" yanıtını verdi. Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

 

Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi. Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi.

Kaynak: internethaber.com
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