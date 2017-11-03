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Barış Arduç -Elçin Sangu... SÜRPRİZ DÜET!..

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Barış Arduç -Elçin Sangu... SÜRPRİZ DÜET!..
Elçin Sangu ve Barış Arduç "Mutluluk Zamanı" sinema filmi için söz ve müziği Bülent Ortaçgil’e ait olan "Bu Su Hiç Durmaz" adlı şarkıyı seslendirdiler. İlk kez birlikte profesyonel kayıt yapan ikilinin başarılı performansları büyük beğeni topladı.

Elçin Sangu ve Barış Arduç'un seslendirdiği  söz ve müziği Bülent Ortaçgil’e ait olan "Bu Su Hiç Durmaz"ın video klibi yayınlandı.

Prodüktörlüğünü 'Babajım İstanbul’un üstlendiği ve kayıtları 'Babajım İstanbul’da gerçekleştirilen düetin video klibinin yönetmenliğini ise filmin yönetmeni Şenol Sönmez üstlendi.

Yapımını NuLook’un, yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği senaryosunu ise ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı film 10 Kasım'da sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

BİLETLER ÖN SATIŞTA!

Vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen 'Mutluluk Zamanı'nın biletleri 3 Kasım'da ön satışa sunuluyor. Barış Arduç ve Elçin Sangu hayranlarının şimdiden geri sayıma başladığı film 10 Kasım'da vizyona giriyor.

İŞTE O DÜET...

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