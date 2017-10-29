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Barış Arduç... SÜRATİNE YETİŞİLMİYOR!

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Barış Arduç... SÜRATİNE YETİŞİLMİYOR!
Çekimleri yaz aylarında gerçekleştirilen ‘Mutluluk Zamanı filminde Barış Arduç sürat teknesinin direksiyonuna geçti.

Başrollerini Elçin Sangu, Barış Arduç ve Cengiz Bozkurt’un paylaştığı romantik komedi sinema filmi ‘Mutluluk Zamanı'nda seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Çekimleri yaz aylarında gerçekleştirilen filmde Barış Arduç sürat teknesinin direksiyonuna geçti.

Yapımını NuLook’un, yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in, senaryosunu  ise ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı film 10 Kasım'da beyazperdede sinemaseverlerle buluşacak.

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Mutluluğun kusursuz bir hayattan geçtiğine inanan Mert (Barış Arduç) ve aşka mesafeli olan heykeltıraş Ada'nın (Elçin Sangu) hikayesini konu alan filmin İstanbul Boğazı ve Adalar'da gerçekleştirilen sahnelerinde Barış Arduç tekne kullandı.

Özel sahnenin çekimleri alınan izinle helikopterle yapıldı. Mert'in, Ada ile buluşmak için sabırsızlandığı aşk kokan sahneler filmin dikkat çeken anları arasında yer alıyor.

‘Mutluluk Zamanı’ Hikaye

Asıl sevginin, mükemmeliyette değil kusurların içinde saklı olduğunun anlatıldığı  ‘Mutluluk Zamanı' filminde; geçmişiyle yüzleşmeden kendi 'Mükemmel' hayatını yaratan Mert (Barış Arduç) ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın (Elçin Sangu) hikayesi en romantik haliyle beyaz perdeye aktarılıyor.

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