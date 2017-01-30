Barış Manço... AŞKI, SEVMEYİ, GURBETİ ÖĞRETEN SANATÇI ESERLERİYLE ANILDI.

SesVerSus grubu, sevilen sanatçının eserlerini herhangi bir enstrüman olmadan A Cappella söyleyerek Küçükçekmecelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

AŞKI, SEVMEYİ, GURBETİ ÖĞRETEN BARIŞ MANÇO ESERLERİYLE ANILDI.

7’den 77’ye herkesin gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço, vefatının 18’inci yılında Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, dillerden düşmeyen eserlerinin A Cappella versiyonu ile anıldı.

Adı Türk müzik tarihine altın harflerle kazınan unutulmaz sanatçı Barış Manço, vefatının 18’inci yılında SesVerSus grubu tarafından Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde anıldı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen konserde SesVerSus grubu, sevilen sanatçının eserlerini herhangi bir enstrüman olmadan A Cappella söyleyerek Küçükçekmecelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

SesVerSus grubu konserde, kendi hazırladıkları potporinin yanı sıra, Barış Manço’nun "Ölüm Allah’ın Emri", "Unutamadım", "Kara Sevda", "Aynalı Kemer", "Kezban", "Dağlar Dağlar", "Yine Yol Göründü Gurbete", "Halil İbrahim Sofrası" gibi unutulmaz eserlerini seslendirdi.

“Barış Manço ile Hayatı Anlıyoruz”

Her şarkının başında duygularını dile getiren topluluk üyeleri Manço’yu şu ifadelerle anlattı: “Barış Manço her ne kadar ölüm ‘Allah’ın emri’ dese de o hiçbir zaman ölmedi ve bizlerle birlikte...

Türk halkı için ne kadar önemli bir isim olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz Türk halkı olarak onu unutamadık ve unutmayacağız.

Barış abimiz, her türlü hislerini parçalarına işlemiştir. O zamanlar anlayamayacaklarımızı da şarkılarıyla bizlere miras bırakmıştır ki günü geldiğinde anlayabilelim. Biz onunla hayatı çok güzel anlıyoruz.

Barış Manço bize, aşkı, sevmeyi, gurbeti belki halk hikâyelerini anlatırken, bazı şarkılarında ise dayanma gücü kalmadığı zaman daha büyük bir güce sığınmayı Allah’a sığınmayı ve sabretmeyi anlattı.”

Sadece İnsan Sesi Kullanıyorlar

A Cappella hakkında bilgiler veren Aslıhan Şahin Güven; “Sadece insan sesi kullanıyoruz. Ancak bu insan sesinin mikrofonları geçip size ulaşmasını sağlayan önemli bir isim de Oğuz Mutlu Güven’dir.

O bizimle olmasa bu ses bizden çıkmaz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Topluluk olarak hiç alt yapı kullanmıyoruz.

Tamamen insan sesiyle acappella müzik yapıyoruz, sizlerle buluşturuyoruz ve bundan onur duyuyoruz. Bugün bu salonda sizlerle birlikte Barış Abiyi anmak çok heyecan verici...

Bu ortamı sağlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Enstrüman olarak sadece insan sesini kullanan SesVerSus grubu, Begüm Başar, Suzidil Alpay, Gözde Korkmaz, Aslıhan Şahin Güven, Pınar Çetin, Tolga Alca, Hüseyin Acun, Çağlar Turan, Berke Erat, Serhat Tolga Sarıkaya, Kaan Çelikcan ve Kaan Dolubaş’tan oluşuyor.