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"Barış Manço ile 7’den 77’ye"... SERGİNİN BU SEFERKİ DURAĞI BODRUM OLACAK!..

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"Barış Manço ile 7’den 77’ye"... SERGİNİN BU SEFERKİ DURAĞI BODRUM OLACAK!..
Türk televizyon tarihinin efsaneleşen programı”nin Erkmen Sağlam objektifinden fotoğrafları dünyayı dolaşmaya devam ediyor.Serginin bu seferki durağı Bodrum oldu.

9 yıllık program tarihinde 140 farklı ülkeyi dolaşarak yaklaşık 800 bin km'den fazla yol giden, dünya kültürlerinin Türkiye’de tanıtılmasına katkıda bulunan programın çekimleri sırasında objektifine yansıyanları alt yazılı olarak sergiliyor.

Belgesel niteliğindeki "Erkmen Sağlam'ın Objektifinden Barış Manço ile 7'den 77'ye Fotoğrafları Sergisi" 14 Haziran’da Çağdaş Holding bünyesinde hizmet veren FunTown’da açılacak.

TRT Radyo ve Televizyonunun ünlü yapımcısı, yönetmeni ve sunucusu İzzet Öz’ün sunumu ile başlayacak olan sergi açılışında bir yandan 7’den 77’ye görüntüleri izlenirken diğer yandan da Moğollar grubu ve çocuk korosu sahne alacak.

2 Temmuz’a kadar açık kalacak olan sergi her gün 14:00 – 22:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sergiden fotoğraflar ve o fotoğrafların süslediği hediyelik eşyaların satışı da yapılacak ve bu satışlardan elde edilen gelir, Barış Manço adına Bodrum Sağlık Vakfı Engelliler Okulu’na bağışlanacak.

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