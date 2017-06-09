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Barış Manço’dan Galatasaray Lisesi’ne Ziyaret!

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Barış Manço’dan Galatasaray Lisesi’ne Ziyaret!
1958 Yılında Galatasaray Lisesi’nde Henüz Öğrenciyken İlk Kez Sahneye Çıkarak Sanat Hayatına Başlayan Barış Manço, 31’incisi Düzenlenen Galatasaray Lisesi Kültür ve Sanat Festivali’yle Okuluna Geri Döndü.

250 yıllık büyüleyici bir tarihe sahip balmumu müzesi Madame Tussauds’nun İstanbul’da yer alan merkezi Madame Tussauds İstanbul, Galatasaray Lisesi öğrencilerine unutulmaz bir anı hediye etti.

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biri olarak kabul edilen Barış Manço, 31’incisi düzenlenen ve 6-8 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan Galatasaray Lisesi Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki etkinlikler için okuluna geri döndü.

Ünlü sanatçının Madame Tussauds İstanbul’da sergilenen balmumu figürü, bu özel gün için Galatasaray Lisesi’nde yerini alırken, katılımcılar ve öğrenciler figüre büyük ilgi gösterdi.

Barış Manço ile fotoğraf çektirme yarışına giren Galatasaraylıların yanı sıra, halkın katılımına da açık olan festivale ilgi gösteren herkesin mutluluğu gözlerinden okundu.

Barış Manço’nun 1970’li yıllardaki imajını yansıtan figürü, ailesinin de iş birliği ve onayıyla hazırlanmış ve yapımı yaklaşık 1 yıl sürmüştü.


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Yıldızlara dokunmak artık mümkün!

İstiklal Caddesi’nde bulunan Grand Pera binasının ilk 2 katında ziyaretçilerini ağırlayan Madame Tussauds İstanbul’da yer alan tarih, kültür sanat, spor ve eğlence dünyasından 55 balmumu figür arasında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Arda Turan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Madonna, Michael Jackson gibi isimler yer alıyor.

Ziyaretçiler bu ünlü isimlerin figürlerini yakından incelerken Messi’ye çalım atıp, Kıvanç Tatlıtuğ’la yan yana oturacakları, Michael Jackson’ın kostümünü giyip ünlülerle fotoğraf ve videolar çekecekleri bir eğlence fırsatı yakalıyor.

Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçiler yıldızlara dokunmanın heyecanını yaşıyor, farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yaşamış olan ünlüleri bir arada görme fırsatına sahip oluyorlar.

 

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