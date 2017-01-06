Barışcan... "ŞİRİNİM" ŞARKISINA RENKLİ VE EĞLENCELİ BİR KLİP!..

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tek pop yıldızı ünvanını yıllardır elinde tutan Barışcan, 90'lı yıllarda yaptığı ilk albümden sonra Şirinim şarkısıyla müzik dünyasına yeniden "merhaba" diyor.

Şarkının klibi Çanakkale - 18 Mart Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü stüdyolarında gerçekleşti.

ŞİRİNİM’in klip yönetmeni, 18 Mart Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğretim görevlisi Gökhan Akça ve klibin sanat yönetmenliğini ise eşi Övgü Yağız Akça yaptı.



Klibin büyük bir bölümü 18 Mart Üniversitesi stüdyolarında greenbox yöntemi ile gerçekleşti.Mekan olarak Çanakkale iskele meydanında sergilenen TRUVA ATI önü ve çeşitli tarihi mekanları seçildi. Klibin geçtiği yerlerden biri de 18 Mart Üniversitesi Tiyatro Sahnesi ve Salonu oldu. Klibin bir bölümünü Çanakkale'de TRUVA ATI önünde çeken Barışcan, Şarkının sözlerinde geçen Kral ile Truva Atına bir gönderme yapıyor.



Klipte çok renkli görüntüler yer alıyor.Barışcan, güzelliğin gelip geçici, asıl önemli olanın insanın iç güzelliği olduğunu anlattığı ŞİRİNİM şarkısında aşık olurken bu olguya dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor..



Klipte ayrıca herkesin hayatı boyunca edineceği bir kral ya da kraliçe olacağı ama bu eşlerin bir dondurma, bir şeker kadar şirin olmasının, ,insanın kendi elinde olduğu gerçeği esprili bir dille anlatılıyor.Bu şarkı genel olarak çocukların ve gençlerin olduğu kadar orta yaş grubunun da sevebileceği çok eğlenceli şıkır şıkır bir remix

ŞİRİNİM ŞARKISI TÜRKİYE'NİN İLK KADIN PRODÜKTÖRÜ NEŞE DEMİRKAT'IN ELLERİNDE

Söz ve müziği Barışcan’a ait ŞİRİNİM'in düzenlemesini genç yeteneklerden Tezcan Erol yaptı.

Kayıtları Şenyaylar stüdyosunda yapılan şarkının prodüktörü, Türkiye'nin ilk ve tek kadın prodüktörü Neşe Demirkat Karayol..



ERDİNÇ ŞENYAYLAR SOLO GİTARIYLA ŞİRİNİM'İN İNTROSUNDA YER ALDI Şarkının intro bölümüne Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi stüdyo müzisyenlerinden gitarist Erdinç Şenyaylar gitarıyla konuk oldu



ŞİRİNİM'E TON TV'NİN GÜZEL SUNUCUSUNDAN DESTEK Şirinim şarkısına çektiği klipte Barışcan’a TON TV’nin güzel ve başarılı sunucusu Çiğdem Korkmaz da eşlik etti.Barışcan’ın tuttuğu bir ayna karşısında makyaj yaparak güzelliğini bir kez daha ortaya çıkaran Çiğdem Korkmaz, şarkının sözlerinde de geçen güzelliğin fani olduğunu anlıyor ve makyajını silerek bütün gerçekleri bir anda görüveriyor.



BARIŞCAN KLİPTE ÇOK RENKLİ VE EĞLENCELİ KOSTÜMLER GİYDİ.

Barışcan'ın klipte giyeceği kostümlerden biri kral kostümü çok ilgi çekeceğe benziyor..Görüntülerde çok renkli özellikle çocukların ve gençlerin seveceği kostümlere de yer verilmiş Barışcan "Şirinim" şarkısına çektiği klipte birbirinden eğlenceli ve çocukların sevdiği hayvan karakterlerin kostümlerini giyerek bu hayvanların yüz makyajlarını Çannakale'li Tattoo & Piercing ustası ressam OGÜN YÜCEL'e yaptırdı.



ŞİRİNİM'DE ŞİRİN BİR PALYAÇO

Bir palyaçonun da yer aldığı bu klibin bir bölümünde Barışcan renkli kıyafetlerle bir fotoğraf stüdyosunda albüm fotoğraflarını çekiyor.Ancak bu stüdyonun fotoğrafçısı bir palyaço.Durum böyle olunca da klipte çok eğlenceli sahneler yer aldı..



İŞTE BARIŞCAN'IN "ŞİRİNİM" İSİMLİ ŞARKISININ VİDEO KLİBİ...

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