"Başka Bir Okul Mümkün Derneği"... ŞARKILAR ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLENECEK!..

Çocuklara burslu eğitim sağlamak için şimdiye kadar bir çok projeye imza atan “Başka Bir Okul Mümkün Derneği” ünlü isimlerin desteğiyle yine çok özel bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Derneğe bağlı olarak veliler tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen “Koşan Kaplumbağa Anakolu” nda burslu çocuk okutmak için bir dayanışma konseri düzenleniyor. 2 Şubat Perşembe günü Kadıköy Sahne’de gerçekleşecek olan konserde Cenk Taner, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Niyazi Koyuncu, Nilipek ve Ezgi Aktan şarkılarını çocuklar için söyleyecek. Eylül ayında, Başka Bir Okul Mümkün Derneği çatısı altında Kadıköy, Moda’da ebeveynler tarafından kurulan Koşan Kaplumbağa Anaokulu, sanatçıların gönüllü desteği ile çok özel bir projeye imza atacak. Cenk Taner, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Niyazi Koyuncu, Nilipek ve Ezgi Aktan’ın sahne alacağı dayanışma konseriyle okula burslu çocuklar kazandırılacak. Bir gelecek hayaline ortak olmak ve burslu çocuk okutma çabasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen konser, 2 Şubat Perşembe günü Kadıköy Sahne’de gerçekleşecek.