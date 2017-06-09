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Batuhan Sevimo... UKRAYNA'NIN UNUTAMADIĞI TÜRK!

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Batuhan Sevimo... UKRAYNA'NIN UNUTAMADIĞI TÜRK!
Zerrin Özer 'in "Her Şey Seninle Güzel" Şarkısını Cover'layarak Müzik Hayatına Profesyonel Olarak Adım Atan Batuhan Sevimo'ya Duyulan İlgi Ülke Sınırlarını Aştı!

Bilgi Üniversitesi'nde işletme okuyan genç sanatçı geçtiğimiz yaz Ukrayna'nın Lviv şehrinde bulunan Lviv Polyteknik Üniversitesi'nde gönüllü olarak  çalışmaya gitmişti...

 

Üç ay kaldığı Ukrayna'da iç savaş sırasında ihtiyacı olan yaşları 15'ten 50'ye kadar değişen öğrencilere ve bazı öğretmenlere ingilizce dersi veren Sevimo ülkesine döndükten sonra bile unutulmadı...

 

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Ukrayna'nın en önemli moda ve yaşam dergisi olan Ria'da Batuhan Sevimo'ya özel yapılan haberde "İçimizden Bir Yabancı" başlığı ile genç sanatçıya övgüler yağdı

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