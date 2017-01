Bedük... YENİ YILDA YEP YENİ BİR SINGLE !

Bedük’ ün kendine özgü yorumunu ve stilini katarak aranje ettiği, 1994 yılında Everything But The Girl grubu tarafından yayınlanan ve o yıllarda büyük ses getiren ‘’Missing’’ tüm dijital platformlarda yerini aldı.

9 farklı düzenlenme denemesinden sonra parçayı bugünün soundlarına başarı ile uyarlayan Bedük, Single’ ın çok konuşulan kapağında ise 1984 yılında Amerika’ nın Ohio eyaletinde çekilen bir fotoğrafı kullandı.

Ablası, babası ve 3 süper kahraman kostümlü animatör ile birlikte yer aldığı fotoğraflı kapak da en az parça kadar ilgi gördü.

Bedük’ ün şarkıda geçen " ve çöllerin suyu özlediği gibi seni özlüyorum " ( and I miss you, like the deserts miss the rain) cümlesini; ‘’ O eski günlerimizi, çocukluğumu, her şeyin daha basit ve masum olduğu günleri özleme anlamında yorumlayarak tasarladım.’’ şeklinde ifade ettiği ‘’Missing’’ isimli Single’ ı New Music, Itunes, Spotfy ve Deezer’ da…