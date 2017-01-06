  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -2 °C
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?

Bedük... YENİ YILDA YEP YENİ BİR SINGLE !

»
Bedük... YENİ YILDA YEP YENİ BİR SINGLE !
Bedük’ ün kendine özgü yorumunu ve stilini katarak aranje ettiği, 1994 yılında Everything But The Girl grubu tarafından yayınlanan ve o yıllarda büyük ses getiren ‘’Missing’’ tüm dijital platformlarda yerini aldı.

9 farklı düzenlenme denemesinden sonra parçayı bugünün soundlarına başarı ile uyarlayan Bedük, Single’ ın çok konuşulan kapağında ise 1984 yılında Amerika’ nın Ohio eyaletinde çekilen bir fotoğrafı kullandı.

Ablası, babası ve 3 süper kahraman kostümlü animatör ile birlikte yer aldığı fotoğraflı kapak da en az parça kadar ilgi gördü.

Bedük’ ün şarkıda geçen " ve çöllerin suyu özlediği gibi seni özlüyorum " ( and I miss you, like the deserts miss the rain) cümlesini; ‘’ O eski günlerimizi, çocukluğumu, her şeyin daha basit ve masum olduğu günleri özleme anlamında yorumlayarak tasarladım.’’ şeklinde ifade ettiği ‘’Missing’’ isimli Single’ ı New Music, Itunes, Spotfy ve Deezer’ da…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemal Reşit Rey Konser Salonu... MÜZİKLE HAFTASI YENİ YILA "MERHABA"!..03 Ocak 2017 Salı 15:45
  • Soner Arıca... YENİ YILA YENİ İMAJ...03 Ocak 2017 Salı 14:50
  • Cemal Hünal... "ISSIZ ADAM", "RUŞEN ALİ" OLDU!..03 Ocak 2017 Salı 14:04
  • Koray Avcı... 2017'DE BABA OLMAK İSTİYOR!..02 Ocak 2017 Pazartesi 13:00
  • Aslı Hünel... YENİ YILI AFYON'DA KARŞILADI!..02 Ocak 2017 Pazartesi 12:45
  • Linet... YILBAŞI KIRMIZISI YAKTI GEÇTİ!02 Ocak 2017 Pazartesi 12:15
  • Gülben Ergen... YILBAŞI GECESİ SEKSİ BARIŞ MESAJI!..02 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Seda Sayan... YILBAŞI GECESİ YAVRU VATAN KIBRIS'TA ESTİ GÜRLEDİ!..02 Ocak 2017 Pazartesi 11:45
  • Nükhet Duru... YENİ YILA YENİ REPERTUAR!02 Ocak 2017 Pazartesi 11:30
  • Bülent Ersoy... DİVA YENİ YILA SAHNEDE NAR KIRARAK GİRDİ!02 Ocak 2017 Pazartesi 11:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti