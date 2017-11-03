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Beginner... MOZART EZGİLİ YENİ TEASER, YAYINDA!..

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Beginner... MOZART EZGİLİ YENİ TEASER, YAYINDA!..
17 Kasım’da vizyona girecek olan Burçak Üzen imzalı Beginner’den yeni teaser geldi.

Mars CGV Art dağıtımıyla vizyona girecek olan filmde Güven Kıraç, Birsen Dürülü, Ali Uyandıran, Bülent Çolak gibi oyuncular rol alıyor.

Film 60 yaşlarında taksi şoförlüğü yapan Faruk’un İngilizce öğrenme sürecini anlatıyor. Esprili, acılı ve sancılı geçen bir öğrenme sürecinin detayları,  Faruk’un İngilizce öğrenmesinin altındaki detaylar seyirciyi meraklandıracak bir akışla karşımıza geliyor.


Bu yıl 17-26 Kasım’da beşincisi düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde yarışacak olan filmde Güven Kıraç ve Birsen Dürülü’nün birbirlerine destek veren oyuculukları da görülmeye değer.


Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Cengiz Okuyucu, Cenk Doğar, Saim karakale, Bülent Ergün, Serdal Genç, Kıvanç Kılıç, Gökçe Mökükçü, Ümit Odacı, Defne Molla, Paul Dawyer rol alırken, Muhammed Uzuner, Goncagül Sunar, Ufuk Bayraktar ve Ezel Akay da konuk oyuncu olarak katkı sunuyor.

KONUSU

Faruk 60 yaşlarında emekli olmuş ama hala çalışmakta olan sıradan bir taksi şoförüdür. Hafta içi gündüzleri hafta sonu ise geceleri çalışır takside.

Eşini yaklaşık on yıl önce kaybetmiştir. On yıldır kurduğu hayatta her şey tek düze ve birbirinin aynı geçen günlerden ibarettir.  

Faruk’un yaşam rutini dışında gece gündüz uğraştığı tek bir şey vardır. O da İngilizce öğrenmeye çalışmak. Evde olduğu zamanlar kitaplardan ders gibi İngilizce öğrenmeye çalışır.

Takside ise arabaya binen gençlere İngilizce bilip bilmediklerini sorarak pratik yapmaya çabalar. Faruk İngilizceye olan merakından dolayı bazen alay konusu olur bazen de takdir edilir.

Ama o dışarıdan gelen bütün etkilere kulaklarını tıkamıştır. Büyük bir azimle öğrenmek için her şeyi yapar.
İngilizce öğrenmek için yoğun geçen altı ayın sonunda artık çat pat konuşur derdini anlatır hale gelmiştir. Başta köhne ve bakımsız olan evi ise çiçek gibi yeni olmuştur.

İŞTE MOZART EZGİLİ YENİ TEASER

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