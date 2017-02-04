Begüm - Ceyhun Fersoy... EŞLER ARASINDA MESLEKİ DAYANIŞMA!

Ceyhun Fersoy’un "Seksenler" dizisinde tanışıp evlendiği Begüm Öner de eşini yalnız bırakmadı. Evlilik hayatları ile örnek olan çift mesleki dayanışmaları ile de örnek oldular.

Akasya Kültür Sanat’ta "Tuhaf Bir Pazar Günü" oyunu tiyatroseverler ile buluştu. Başrollerini Ceyhun Fersoy ve Özgür Özgülgün’ün paylaştığı komedi oyunu büyük ilgi ile karşılandı.

Ceyhun Fersoy’un "Seksenler" dizisinde tanışıp evlendiği Begüm Öner de eşini yalnız bırakmadı. Evlilik hayatları ile örnek olan çift mesleki dayanışmaları ile de örnek oldular.

Oyunu ilgi ile izleyen Begüm Öner; "biz sette meslektaş, evde karı kocayız. Oyun öncesi Ceyhun'u ziyaret ettim" dedi.

Gördüğü yoğun ilgi karşısında izleyenlere teşekkürlerini ileten Özgür Özgülgün de; "Ben bu ekibin kaptanıyım.

Kırk üç yaşında olduğum için oyuncu arkadaşlarımla en yakın on yaş fark var. Bu ekiple birlikte olmak çok keyifli. Ekran popülerlik adına önemli olsa da ben sahnede manevi duygularımı cilalıyorum. Tiyatro ana mesleğimiz." dedi.

Burcu Kara sözünü tuttu...

Oyunu izleyemeye gelenler arasında ünlü oyuncu Burcu Kara da vardı. Kara, "Mümkün olduğu kadar oyunları takip etmeye çalışıyorum. Sahnedekilerin bir çoğu arkadaşım... Onlara sözüm vardı, AKS’ de izlemek için iyi bir fırsat oldu." dedi.