  • BIST 83.827
  • Altın 147,502
  • Dolar 3,8625
  • Euro 4,1378
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -5 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Behzat Gerçeker... 'İLYAS YALÇINTAŞ GELECEĞİN TARKAN'I!'

»
Behzat Gerçeker... 'İLYAS YALÇINTAŞ GELECEĞİN TARKAN'I!'
Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ünlü müzisyen Behzat Gerçeker oldu.

Canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Behzat Gerçeker, samimi açıklamalarda bulundu.

Arkadaşımı Takip Edip Tenise Başladım

En büyük tutkularından biri olan tenise bir arkadaşını takip ederek başladığını söyleyen Behzat Gerçeker “ Bir arkadaşım sürekli benden gizli bir yere gidiyordu.

Bir gün bende kendisini takip ettim, meğer tenis oynamaya  gidiyormuş. Bende denemek istedim. Tenis hocası bana bu konuda çok iyisin dedi. Başta paramı almaya çalışıyor diye düşünmüştüm ama 10 dersi ücretsiz verince kendisine inandım” dedi.

Hülya Avşar ile Yan Yana Tenis Oynayamam

Yakın dostu Hülya Avşar’ın tenisi hobi dışında öğrencilere burs vermek içinde oynadığını söyleyen Behzat Gerçeker “Hülya ile de tenis oynuyoruz ama hep karşılıklı. Yan yana oynamıyoruz. Hep karşılıklı oynuyoruz. Çünkü erkekler teniste daha kuvvetli. Ayrıca Hülya Avşar tenisi hobi dışında da oynayarak turnuvalardan elde ettiği gelirle öğrenci okutuyor” dedi.

İlyas Yalçıntaş Geleceğin Tarkan’ı

Enbe orkestrasında beraber çalıştığı ve daha sonra ‘İncirler Olana Kadar’ şarkısıyla şöhreti yakalayan İlyas Yalçıntaş için övgü dolu sözler ve geleceğin Tarkan’ı olacağını söyleyen Behzat Gerçeker “ İlyas Yalçıntaş çok yetenekli bir sanatçı.

Eğer çok çalışırsa ileride Tarkan ve Ajda Pekkan gibi bir isim olacak ” dedi.

dedi.

Jüri Üyeliği Yapamam

Geçtiğimiz yıllarda müzik yarışma programlarında konuk jüri üyeliği yaptığını ama bu durumun pek hoşuna gitmediğini söyleyen Behzat Gerçeker “Bir programda konuk jüri olmuştum ama, bu benim pek hoşuma gitmedi.

Programda gerçekleri söylemek lazım ama söylediğim zamanda insanlar kırılıyor. Bu durumu bir daha yaşamamak için sanırım bir daha jüri üyeliği yapamam” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Simge Sağın... "ZİRVE İÇİN 10 FIRIN EKMEK YEMEM LAZIM!"26 Ocak 2017 Perşembe 20:30
  • Lara... YENİ ŞARKISI VATAN HAİNLERİNE!..26 Ocak 2017 Perşembe 16:45
  • Kazancı Bedih... SIRA GECELERİNİN PİRİ, ÖLÜMÜNÜN 12.YILINDA TÜRKÜLERLE YAD EDİLECEK!..26 Ocak 2017 Perşembe 15:00
  • TARKAN'DAN SEZEN AKSU YAKLAŞIMI!..26 Ocak 2017 Perşembe 00:32
  • Cemal Reşit Rey Konser Salonu... BATI MÜZİĞİNDEKİ OSMANLI İZLERİ İLE YANKILANACAK!..25 Ocak 2017 Çarşamba 14:15
  • Berkay... KIŞ KONSERLERİ BAŞLIYOR!..25 Ocak 2017 Çarşamba 12:30
  • Zeliha Sunal - Nebi Birgi... ŞARKILARIN ÖPÜŞTÜĞÜ KONSER!25 Ocak 2017 Çarşamba 11:30
  • Murat Dalkılıç... AVUSTRALYA’DA CEP TELEFONU İLE SIFIR MALİYETİNE KLİP ÇEKTİ.24 Ocak 2017 Salı 20:55
  • Görkem Sala... YENİ ALBÜMÜ "HİS DİYARI" MÜZİKSEVERLERLE...24 Ocak 2017 Salı 20:38
  • Cumali Özkaya... "SENDEN BANA YAR OLMAZ"!..24 Ocak 2017 Salı 13:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti