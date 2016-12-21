Belaruslu ünlü model Natalia Makey... ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!..

Yaklaşık bir hafta önce dairesinde ölü bulunan Belaruslu ünlü model Natalia Makey'in şofbenden sızan karbonmonoksitten ötürü zehirlenerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

'Muhteşem' lakaplı ünlü model Natalia Makey, Belarus'un başkenti Minsk'teki dairesinde ölü bulunmuştu.

Polis sözcüsünün yaptığı açıklamada 44 yaşındaki modelin intihar ettiğine dair delile rastlanmadığı, arızalı şofbenden şüphelenildiği ifade edilmişti.

KOMŞULARI GAZ İHBARINDA BULUNMUŞ

Ünlü modelin komşularının, Makey'in öldüğü tarih olan 15 Aralık Perşembe günü, polise gaz kokusu ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Komşuların verdiği ifade tutanağında, ünlü modelin Polonya'nın Krakow şehrinden yeni döndüğü, kocası Mackay'ın karısına ulaşamayınca durumu polise ihbar ettiği bilgileri yer aldı.

ÖLÜMÜNDEN SAATLER ÖNCE ANNESİYLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞ

Kurucusu olduğu modellik okulunu işleten Natalia Makey'in ölümünden saatler önce telefonda annesiyle konuştuğu ve kendisinin iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Model olarak parlak bir kariyere sahip olan Makey'in moda defileleri ve güzellik yarışmaları da düzenlediği belirtildi.