Ben Bilmem Eşim Bilir... RAMAZAN EĞLENCESİ BAŞLIYOR!

Türk televizyon tarihinin klasikleri arasına girmiş yarışması; Ben Bilmem Eşim Bilir 7 Haziran Çarşamba yine kendi kanalı Kanal D’de izleyicisi ile buluşacak.

Ufuk Özkan’ın eğlenceli sunumu ile ekrana gelecek programda her zaman olduğu gibi eğlence ve kahkaha garanti.

Yayınlandığı günden bu yana ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Ben Bilmem Eşim Bilir, alışılmışın dışında yeni yarışmaları ile yine adından söz ettirmeye devam edecek.

Büyük ödül için yarışan çiftlerin, birbirinden heyecanlı oyunlarda gösterdiği rekabet izleyicilere keyifli saatler yaşatacak.

Yaz akşamlarının en çok izleneni olmaya aday Ben Bilmem Eşim Bilir 7 Haziran saat Kanal D’de...