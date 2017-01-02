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'Ben Söylerim'... YEPYENİ ŞARKI YARIŞMASI!

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'Ben Söylerim'... YEPYENİ ŞARKI YARIŞMASI!
Jüri koltuğunda Kibariye ve Serdar Ortaç’ın oturduğu, Çağla Şıkel’in sunumuyla ekranlara gelecek “Ben Söylerim” Başlıyor.

Her hafta 8 yarışmacının yarışacağı ve yarışma boyunca  farklı türde 9 şarkı söylenecek olan Ben Söylerim’de 8 Yarışmacı aynı şarkıyı, 30’ar saniyelik parçalar halinde söyleyecekler. 

Tribünlerdeki seyirciler performans sırasında yarışmacıları oylayarak, en iyi söyleyeni koruma altına alacaklar. Kalan 7 kişi ise artık eleme potasında olacak. 

Jüri üyeleri 7 kişi içinden, elenmesini istemediği iki yarışmacıyı koruma altına alacak ve kalan 5 kişiden ikisini eleyecek. 

Programın finalinde sona kalan iki yarışmacının “düet” şeklinde bir düellosuna şahit olacağız. En iyi iki aday düetlerini yapacak ve jüri biri üzerinde mutabık kalırlarsa, o haftanın kazananı olacak ve bölüm birincisi olarak 10.000TL’lik ödül kazanacak. 

Jüri aynı yarışmacı üzerinde anlaşmaya varamamışsa, performans sırasında seyircinin yaptığı oylamaya bakılacak. Ve seyirciden yüksek oy almış yarışmacı bölümün kazananı olacak.

Bir sonraki bölümde devam eden 6 yarışmacının yanına Türkiye’nin değişik yerlerinden 2 yetenek daha dahil olacak. Ve yine 8 kişinin, değişik türde şarkılarıyla yarışma devam edecek.!

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