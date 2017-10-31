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Bengü... YELKENE MERAK SARDI!

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Bengü... YELKENE MERAK SARDI!
Ünlü bir Gayrimenkul şirketinin Küçükyalı’da hayata geçirdiği alışveriş merkezinin açılış konserleri kapsamında çok sayıda ünlü isim sevenleriyle buluştu.

3 günde 200 bin kişinin ziyaret ettiği Hilltown Alışveriş Merkezi; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda binlerce seveniyle 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyen Bengü, sahne sırasında üşüyünce konserine ara vererek AVM’den ilk alışverişini yapıp sahnesine devam eden Yalın ve kızı Mia ile AVM’nin oyun alanında çocuklaşan Işın Karaca konserleriyle açıldı. 

Cumhuriyet Bayramı’nda sahnede olmak çok güzel

AVM’nin açılışına özel düzenlenen konserlerin sonuncusunda sevilen şarkıcı Bengü sahne aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşen konserde binlerce kişiyle birlikte 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyen Bengü, “Böyle önemli bir günde sahnede olmak, hep birlikte marşlarımızı söylemek çok güzel bir duygu” dedi. 

Yeni bir yelkenci doğuyor

Yelkenciliğe merak saldığını anlatan Bengü, “Denizi çok seviyorum. Geçtiğimiz hafta Bodrum cup yarışları vardı.

Ülkemiz için çok önemli bütün bunlar. Hakikaten yelkende olmak, denizde olmak, onlarla beraber vakit geçirmek benim için çok güzeldi.

İnşallah Bodrum’da seneye yarışlara ben de katılacağım. Biraz izledim yarışları, kurslara da katılacağım. Yeni bir yelkenci doğuyor” dedi. 

Işın Karaca Kızı Mia ile çocuk oldu

AVM’nin açılış etkinlikleri kapsamında konser veren bir diğer isim olan Işın Karaca, konser öncesi alışveriş merkezinin oyun alanında kızı Mia ile oyunlar oynadı.

İki kardeşiyle birlikte sahneye çıkan Işın Karaca'ya büyük kardeşi Akın Karaca klavyede eşlik ederken, küçük kardeşi Serdar Karaca vokalde eşlik etti.

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