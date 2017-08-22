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'Benim Adım Osman'... ÇILGIN SEDAT'IN FİLMİ START ALDI!

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'Benim Adım Osman'... ÇILGIN SEDAT'IN FİLMİ START ALDI!
Yapımcılığını ünlü şarkıcı “Çılgın Sedat” ın üstlendiği, yılın kahkaha garantili filmi “Benim Adım Osman”ın çekimleri başladı.

Başrollerinde Sedat Kapurtu, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan’ın yer aldığı, dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin 2017 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

“YILIN KAHKAHA GARANTİLİ FİLMİ”

Yapımcılığını “Çılgın Sedat” olarak tanınan ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği “Benim Adım Osman” filminin çekimleri İzmit’te başladı.

Yılın kahkaha garantili filminde başrolleri; Çılgın Sedat, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan paylaşıyor. Üçlüye,  Cengiz Kurtoğlu, Deniz Oral, Songül Karlı, Tayfun Sav, Nur Ertürk, Çiğdem Tunç, Murat Övüç, Hakan Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu , Kayhan Yıldızoğlu , Latif Doğan , Nagihan Karadere , Murat Kurşun,Coşkun Gögen ve Fatih Mühürdar  gibi birbirinden ünlü isimler eşlik ediyor.

Hikayesi yine “Çılgın Sedat” a ait olan film, hayatını bir gazetede köşe  yazarı  olmaya adamış Osman'ın , kuzeni Fiko ve Dursun 'a gelmesiyle hayatının nasıl değiştiğini anlatmaktadır.

Senaryosunu Banu Kaptanoğulları ve Atıf Ulusoy’un kaleme aldığı fimin  yönetmen koltuğuna da Çılgın Sedat'ın kendisi oturdu.

İlk yönetmenliğini yapacak olan Çılgın Sedat , çok farklı bir komedi ile hem yapımcı hem yönetmen hem de oyuncu olarak karşımıza çıkacak.

Hayalinin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını yaşadığını belirten Çılgın Sedat “Uzun yıllardır hayal ediyordum ve şu anda hayalimin gerçek olmasına tanıklık ediyorum. Bambaşka ve çok özel bir duyguymuş”  diyor.

Çekimleri İzmit’in ardından Çınarcık , Beylikdüzü  ve Samsun'da devam edecek olan “Benim Adım Osman” filminin 2017 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

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