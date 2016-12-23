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Beren - Kenan Doğulu... TATSIZ VE SOĞUK GECE!

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Beren - Kenan Doğulu... TATSIZ VE SOĞUK GECE!
Romantik gece kâbusa döndü! Kenan Doğulu- Beren Saat Doğulu çifti, geçen hafta Etiler’de bir restoran çıkışı birbirine silah çeken iki grubun arasında kaldı.

 HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; Etiler'de bir restoranın üst katında oturan çiftin keyifli anlarının üzerine silahların gölgesi düştü.

Çıkışta otomobillerini beklerken aniden duran iki araçtan inen kişilerin birbirlerine silahçekmesi üzerine Doğulu çiftit korku dolu anlar yaşadı.

SAAT TİTREME KRİZİNE GİRDİ

Görevliler tarafından hızla mekâna geri sokulan ikiliden güzel oyuncu, yaşadığı korku nedeniyle titreme krizine girdi.

Saat güçlükle sakinleştirilirken olayın çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılmasının ardından ünlü çift evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: Habertürk / Nuri Altuntaş
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