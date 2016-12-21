Berkay... BABA OLUYOR!

Seren Serengil, Berkay’ın eşi Özlem Katipoğlu ile birlikte çektiği videoyu paylaştı, hamilelik haberini duyurdu.

Star TV'de yayınlanan magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde arkadaşı Berkay’ın doğum günü partisine katıldı.

Serengil, ünlü şarkıcının eşi Özlem Katipoğlu ile birlikte evin mutfağında çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

Berkay’ın baba olacağının müjdesini de bu video aracılığıyla veren Seren Serengil, "Sizce Özlem’de bir güzelleşme var mı?

Haydi ilk benden duyun, Özlem hamile. Teyzelerinden birisi olarak dünyanın en mutlu anını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.