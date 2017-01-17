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Berkay... 'BABA OLUYORUM!'

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Berkay... 'BABA OLUYORUM!'
Türkiye’nin en büyük gençlik ve kış festivali “Selfy Whitefest 2017”nin açılışını ünlü şarkıcı Berkay yaptı.

 Unitravel ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde, son dönemin en dikkat çeken isimleri Emrah Göktaş ve Hakan Kabil’in Dj performansının ardından sahneye çıkan Berkay, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık bin kişiye yaklaşık 3 saat süreyle unutulmaz bir gece yaşattı.

Baba Oluyorum

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berkay, bu yıl içerisinde baba olacağını ve eşi Özlem Katipoğlu’nun 2.5 aylık hamile olduğunu açıklarken “ Eşim özlem 2,5 aylık hamile. cinsiyeti daha belli değil.

Sağlıklı olsun kız veya erkek fark etmez bizim için. Eşime sonsuz teşekkürler ediyorum bana bu mutluluğu yaşattığı için. Haberi alınca ben ağlamadım ama Özlem mutluluk göz yaşları döktü” dedi.

Eşim Bana Aslanlar Gibi Bakıyor

Hayattaki en büyük uğurunun uyumak olduğunu ama yoğun tempodan uyuyamadığını söyleyen Berkay “Benim uğurum ve hayattaki önemli şeylerden birisi uyumak.

Çok yoruluyorum bu sıralar pek uyuyamıyorum ama kendime dikkat ediyorum. Eşim Özlem’de bana aslanlar gibi bakıyor dedi.

'Yansıma' Albümü Geliyor

Şubat ayı sonunda bir pop albümü çıkartacağını ve Arabesk albümünün devamının gelmeyeceğini belirten Berkay “ Arabesk albümü bir projeydi ve böyle sıkıntılı bir dönemde 60 bin sattı.

Bundan sonraki albümüm şubat ayının sonunda çıkacak ve “Yansıma” adında pop albümü olacak” diye konuştu.

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