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Berkay... KIŞ KONSERLERİ BAŞLIYOR!..

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Berkay... KIŞ KONSERLERİ BAŞLIYOR!..
Geçtiğimiz yaz ilk kez çıktığı Harbiye sahnesinde yaza damgasını vuran bir konsere imza atan ve her konseri büyük beğeni toplayan Berkay, yine unutulmayacak bir sahne şovu ile 27 Ocak’ta Mall Of İstanbul MOİ Sahne’de sevenleriyle buluşacak.

Sevilen sanatçı, Fizy Kış Konserleri kapsamında, İstanbul’un en renkli sahnesinde, sevenlerine rengarenk bir gece yaşatacak.

Organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği etkinlik, Nisan ayının sonuna kadar 30’u aşkın yıldızı müzikseverlerle buluşturacak. 

Dillerden düşmeyen şarkıları, sahne enerjisi, şovları ve geniş repertuarı ile her konseri büyük ses getiren ve geçtiğimiz yaz, ilk defa çıktığı Harbiye sahnesinde unutulmayacak bir geceye imza atan Berkay, şimdi de kış aylarına damgasını vuracak.

Sevilen popçu, organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği Fizy Kış Konserleri kapsamında sevenleriyle buluşacak.

Berkay, 27 Ocak’ta vereceği konser ile kış aylarının en uzun soluklu etkinliğini de başlatmış olacak.

Müzik şöleninin ilk yıldızı olan Berkay’ın, İstanbul’un en renkli sahnesi olan MOİ Sahne’de vereceği konser yine çok ses getirecek.

Müzikseverlere  unutulmaz bir gece  daha yaşatmak için günlerdir hummalı bir hazırlık yapan sanatçı, dillerden düşmeyen hit şarkılarının yanı sıra; büyük beğeni toplayan son albümü “Arabest” ten de şarkılar seslendirecek.

 

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