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Berkay... MALTEPE'DE CUMHURİYET COŞKUSU!..

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Berkay... MALTEPE'DE CUMHURİYET COŞKUSU!..
29 Ekim kutlamalarına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında; Türk pop müziğinin uzun zamandır adından ve sahnesinden sıkça söz ettiren ismi Berkay ve orkestrası ay yıldızlı t-shirtleri ile sahne aldılar.

Alanı dolduran binlerce kişi Berkay ile Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı. Dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında, Berkay’ın sahnede söylemekten keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuarıyla eğlenen binlerce kişi, hep bir ağızdan 10. yıl marşını söylerken; eş zamanlı başlayan sürpriz havai fişek ve ışık gösterisi, görsel bir şölen yaşattı.

Sevdikleri ünlü isimlerle Maltepe Park’ın organizasyonlarında bir araya gelmeye alışkın olan ziyaretçiler, yine unutamayacakları anlar yaşadılar.

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