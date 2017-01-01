Berkay... YILBAŞI SAHNESİNDE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Türk Pop Müziği’nin son yıllardaki en güzel şarkılarının sahibi olan Berkay, 2016 yılını en çok satanlar listesinde ilk üçte kapatmanın mutluğunu Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de kendisini dinlemeye gelen dinleyicisi ile yaşadı.

Taburcu, Lolita, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, İnanırım ve Gel Gel gibi sevilen şarkılarını artarda söyleyen ünlü şarkıcı 2017 ‘nin ilk dakikalarında arabesk şarkılara geçti. “Beni Benden Alırsan”, “Hani Bekleyecektin”, “Kaç Kadeh Kırıldı”, “Nasip Değilmiş” gibi şarkılarını dinleyicileriyle bir ağızdan söyleyen Berkay muhteşem sahne enerjisi ve performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Berkay 35'nci yaşını sahneye gelen sürpriz pasta ile kutladı.