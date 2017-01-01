Berkay... YILBAŞI SAHNESİNDE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Taburcu, Lolita, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, İnanırım ve Gel Gel gibi sevilen şarkılarını artarda söyleyen ünlü şarkıcı 2017 ‘nin ilk dakikalarında arabesk şarkılara geçti.
“Beni Benden Alırsan”, “Hani Bekleyecektin”, “Kaç Kadeh Kırıldı”, “Nasip Değilmiş” gibi şarkılarını dinleyicileriyle bir ağızdan söyleyen Berkay muhteşem sahne enerjisi ve performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Berkay 35'nci yaşını sahneye gelen sürpriz pasta ile kutladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.