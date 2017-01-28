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Berrak Tüzünataç... UYUŞTURUCU DAVASINDA YENİDEN YARGILANDI!

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Berrak Tüzünataç... UYUŞTURUCU DAVASINDA YENİDEN YARGILANDI!
“Uyuşturucu kullanmak, satın almak” suçundan yargılanan oyuncu Berrak Tüzünataç, kendisine verilen tedavi ve denetimli serbestlik cezasına itiraz edince yeniden yargılandı ama cezadan kurtulamadı.

Sabah Gazetesi'nden Ümit Uzun'un haberine göre, ünlülerin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda Berrak Tüzünataç'ın dosyası sadece uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle ayrılarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Berrak Tüzünataç hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

'SİGARA KAĞIDI İSTEDİM'

Ünlü oyuncu ifadesinde ''Soruşturma sırasında bir arkadaşım beni arayıp bir yere davet etmişti. Polisler benim uyuşturucu içmek için davet edildiğimi sanmış.

Bir de bakkala verdiğim siparişlerin yanında sigara kağıdı istemiştim. Çünkü o dönem sigarayı bırakmaya çalışıyordum. Bunu uyuşturucu kullandığıma yormuşlar. Ben bunu hak etmiyorum'' demişti.

'TEDAVİYE İHTİYACI VAR'

Mahkeme, Tüzünataç'ın uyuşturucu madde kullandığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek 'tedavi' ve 'denetimli serbestlik tedbiri' uygulanmasına karar vermişti.

Kendisine bir uzman atanarak uyuşturucu madde tedavisi görecek Tüzünataç bu karara itiraz etti.

Bir üst mahkeme kararı bozarak Tüzünataç hakkında verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Bunun üzerine Tüzünataç, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.

5 YIL DENETİM ALTINDA

Tüzünataç, verdiği ifadede ''Suçlamaları kabul etmiyorum, uyuşturucu kullanmadım'' dedi. Mahkeme Tüzünataç'a uyuşturucu kullanmak ve satın almak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Berrak Tüzünataç hakkında 5 yıl denetimli serbestlik uygulanacak.

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