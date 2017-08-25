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Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrası... BODRUM'DA DÜNYACA ÜNLÜ TENOR'A EŞLİK EDİYOR!

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Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrası... BODRUM'DA DÜNYACA ÜNLÜ TENOR'A EŞLİK EDİYOR!
Dünyaca ünlü tenor Mario Frangoulis, orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde, Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrası ile 26 Ağustos 2017 Cumartesi günü Bodrum’da müzikseverlerle buluşuyor.

Bodrum Kalesi’nin eşsiz atmosferinde gerçekleşecek olan konserde günümüzün en karizmatik ve güçlü tenoruna, İbrahim Yazıcı şefliğindeki Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın da katılacağı konserin biletleri Biletix’te satışa sunuluyor.

Mario Frangoulis , güçlü vokali ve karizmatik performansıyla dünya çapında tanınan bir tenor. Billboard sanatçı hakkında “Cüretkar ve ilham verici!”, CNN ise “Dünyası, bütün seslerden saf bir sese damıtılmıştır” diyor .

Sanatçı, New York Times’ın hakkında “Zamanımızın en başarılı, ilham verici ve güçlü prodüktörü” dediği Sir Cameron Mackintosh tarafından keşfedildi.

Mackintosh, Frangoulis’i Londra’da West End’de Les Misérables oyununda Marius karakterini canlandırması için seçti ve kısa bir zaman sonra Sir Andrew Llyod Webber tarafından Phantom of the Opera oyununda Raoul karakterini canlandırması için davet edildi. Maria Callas bursunun ve Pavarotti yarışmasının kazandıktan sonra, tenör Carla Bergonzi ile İtalya’da çalıştı.

19 adet kişisel kayıt tamamladı ve dünya çapında 1.000.000 albümün üzerinde sattı. 2002’deki çıkış albümü “Sometimes I Dream”i 2006’da “Follow Your Heart” albümü takip etti.

İki albümü de Frangoulis’i 50 hafta boyunca 2 ve 3 numarada Andrea Bocelli ve Josh Groban ile beraber Billboard’da en başarılı 3 klasik crossover sanatçı listesinde tuttu.

Uluslararası sıralamalarda her zaman ilk 10’da olan Mario, 2011’de dünyanın en iyi erkek klasik crossover sanatçısı seçilince bu türün en başarılı sanatçılarından biri olarak adını listelere kazıdı.

Dünyaca ünlü tenora bu konserde İbrahim Yazıcı şefliğindeki Beşiktaş Belediyesi Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Biletler biletix‘te…

Konser, Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla Beltaş Vakfı yararına gerçekleştirilmektedir.

Tarih: 26 Ağustos 2017 Cumartesi

Saat: 21.30

Yer: Bodrum Kalesi

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