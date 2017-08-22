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Beyazıt Öztürk... YENİ SEZON İÇİN RADİKAL KARAR!

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Beyazıt Öztürk... YENİ SEZON İÇİN RADİKAL KARAR!
Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu, bugün köşesinde Beyazıt Öztürk'ün yeni sezon planlarını yazdı.

Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu, bugün köşesinde Beyaz Show'un yeni sezon akıbetini masaya yatırdı.

İşte yazının o bölümü:
Kanal D’nin en uzun soluklu programlarından biri olan ‘Beyaz Show’, yeni yayın dönemine sürprizle başlayacak.

Ocak 2016’da canlı yayına bağlanan Diyarbakırlı bir öğretmenin söyledikleri yüzünden RTÜK’ten ceza alan ve hakkında soruşturma açılan Öztürk, o yüzden geçen sezon ‘Beyaz Show’u bant yayın yapmıştı.

Ekim sonuna doğru programa başlaması planlanan şovmen, bu sezon canlı yapma kararı aldı. Umarım Öztürk, benzer bir vaka yaşamaz.

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