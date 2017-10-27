“Bir El’de Sen Ver”... ARAKAN'A DESTEK İÇİN KOLLAR SIVANDI!..

Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen alışveriş etkinliği, dün sabah 9:00 da başlayıp, 22:30’a kadar devam etti.
Halka açık ve ücretsiz olan etkinlikte, giyimden züccaciyeye kadar birçok ürün ve firma uygun fiyata satış gerçekleştirdi.
Toplam 72 firmanın katıldığı organizasyonda, Türk Kızılayı İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Menteşeoğlu da etkinlikte yer aldı.
Niran Ünsal, Yusuf Güney ve Aslı Hünel’in şarkılarıyla, Mügen Anlı’nın da varlığıyla renk kattığı yardım gününde, toplanan gelirler Arakan’da mağdur olan müslümanlara gönderilecek.
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