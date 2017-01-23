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‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’... İLK KONUK ACUN!...

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‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’... İLK KONUK ACUN!...
Yakında Star TV’de ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ adlı program yapmaya başlayacak Hülya Avşar’ın ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu.

Ilıcalı, yayında program yapımcılığından, kanal sahibi olma öyküsünü anlattı. Hatta sık sık fotoğraf paylaştığı sevgilisi Şeyma Subaşı’ya değinmeden de edemedi. Özel hayatı hakkında konuşmaktan kaçınan Ilıcalı, ilişkisine dair küçük tüyoları Avşar’a anlattı.

BEN SENİN CEBİNDE HİÇ PARA GÖRMEDİM

“Midye yemeye çağırdılar, gidip yedim, ben öyle bir tipim” diyen Ilıcalı’ya, Hülya Avşar, “Ben nasıl tipim?” diye sorunca, Ilıcalı, “Sen midye görmemişsindir” diye cevap veriyor.

Programlar yapıp, yılda 100 kere birinci olmuş birinin kanal satın almasının şaşırtıcı olmadığını söylerken, Avşar’ın araya girip “Ben senin cebinde hiç para görmedim” demesi dikkat çekiyor.

“SURVİVOR KADINLAR İÇİN FUTBOL”

Hülya Avşar, “Çocukluğunda oyun mu oynamadın acaba?” deyince, Ilıcalı; “Ben saçma sapan bir adamım. Oyun oynatmakla ve oyun oynamakla kafayı yemiş biriyim” diyor. Ve ekliyor;

"-'Ben özel hayatımla ilgili başka yerde konuşmam. Mutlu bir ilişki yaşıyorum bu da sana özel olsun.'

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