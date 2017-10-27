BİR ZAMANLARIN EFSANESİ BAKIN NE HALDE!

Son albüm çalışmasını Sezen Aksu’nun ısrarı ile 1994 yılında yapan ve 23 senedir sanat camiasından uzak olan efsane assolistinin son halini,Onur Akay Instagram adresinden paylaştı.

2002 yılında geçirdiği beyin ameliyatından sonra ise bir daha görüntülenemeyen Türk sanat müziğinin ünlü ismi Gönül Akkor’un son fotoğrafı, sanatçının hayranlarına sürpriz oldu.

“ARTIK HER ŞEYİ HATIRLAYAMIYOR”

Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren Akay, “Sevenleri, onu hep ‘Gönüller Sultanı’ diye anıyordu ama son görüntüsü ile belki hatırlayamayacaklar. O da zaten artık her şeyi hatırlamıyor! On beş yıldır tansiyon ve şeker hastalığı nedeni ile rahatsız ve 2002 yılında ise beyin kanaması nedeni ile büyük bir ameliyat geçirmişti. Efsane sanatçı Gönül Akkor’un son halini, onu özleyen hayranlarının biraz olsun hasret gidermesi için paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

“SEDA SAYAN AFİŞLERİ İLE UYURDU”

Onur Akay şöyle devam etti:

“Bir dönemi etkisi altına almıştı ve ünlü isimler onu dinlemek için gazinolara akın ederdi. Mesela Seda Sayan’ın onun afişleri ile uyuduğunu bilirim. Şimdilerde daha çok Şile’de yaşayan Akkor, zaman zaman İstanbul’a da geliyor. Bu arada gerçek doğum tarihi 1 Şubat 1942. Kendisine sağlıklı ve uzun ömürler dilerim.” notunu düştü.