Birce Akalay-Sarp Levendoğlu... ANLAŞMALI BOŞANIYORLAR!..

Sarp Levendoğlu ile 2 Ağustos 2014'te evlenen Birce Akalay, önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açtı.
TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ YOK
"Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle açılan davada taraflar birbirlerinden maddi-manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.
ANLAŞTILAR
Sarp Levendoğlu ile Birce Akalay, boşanma protokolünde ayrılık konusunda anlaştıklarını, şahsi eşyaları paylaştıklarını ve birbirlerinden mal rejimine dayalı alacaklarının bulunmadığını ifade etti.
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