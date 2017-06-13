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Birce Akalay... SİBEL ÜRESİN'E NEDEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ?..

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Birce Akalay... SİBEL ÜRESİN'E NEDEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ?..
Ceylin'in öldürülmesine tepki olarak Sibel Üresin'in 12 yaşındaki bir kızın evlenebileceğine dair sözlerini paylaşan Birce Akalay, "Sen nasıl ahlak yoksunu bir kadınsın" notunu düştü.

Türkiye minik Ceylin'in katledilmesiyle sarsıldı. Küçük Ceylin'in komşuları tarafından katledilip, bodrum katındaki bir sandıkta saklanmasının şoku halen sürüyor. Sosyal medyadan birçok ünlü isim konuyla alakalı sert açıklamalarda bulunurken, ünlü oyuncu  Birce Akalay'ın hedefinde yaşam koçu  Sibel Üresin vardı.

"AHLAK YOKSUNLARI YÜZÜNDEN CEYLİN'LER ÖLDÜRÜLÜYOR"

Birce Akalay, kendisini yaşam koçu olarak tanıtan  Sibel Üresin'in bir TV kanalında yaptığı açıklamaları yayınlayan bir hesabın iletisini paylaşarak, Ceylin'in öldürülmesine tepki gösterdi. Akalay'ın paylaştığı twit'te "12 yaşındaki KIZ ÇOCUĞU, 60 yaşında birisiyle evlenir diyen ahlak yoksunları yüzünden #Ceylin'ler öldürülüyor" yazıyordu.

"SEN NASIL BİR AHLAK YOKSUNU KADINSIN"

Açıklamalarının devamında sözlerini daha da sertleştiren Akalay, şu ifadelere yer verdi: "Sen nasıl bir ahlak yoksunu, cahil, pis kafalı bir kadınsın. Bir de dini alet ediyor. Bunları ne yapmalı bilmiyorum."

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