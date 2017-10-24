Bizim Hikaye... BARIŞ FİLİZ'E YARDIM EDEBİLECEK Mİ?

’Bizim Hikaye’’ dizisi, 7. bölümüyle 26 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşacak.

Kiraz, Barış’ın ablasını aldattığından şüphelenmiştir. Gerçeği öğrenmek için kapsamlı bir araştırma yapar. Fikret de Kiraz’a destek olur.

Mevzu Cemil’e kadar gider. Barış, Filiz ve kardeşleriyle görüştüğü zamanlar dışında Kiraz’ın şüphelendiği kadınla vakit geçirmektedir. Kiraz bu kadının kim olduğunu öğrenebilecek midir?

Fikri tam Mustafa ve Hüseyin’den kurtulmuşken adamlara yine yakalanmıştır. Haliyle Mustafa ile Hüseyin yine Fikret’in peşine düşer.

Hatta peşine düşmekle de kalmayıp Fikri’yi rehin alırlar. Bu da yetmez, İsmet’i de alıkoyarlar. Kardeşlerinin ihtiyaçları için gece gündüz çalışıp didinen Filiz’in gücü, babasını ve İsmet’i kurtarmaya yetecek midir? Barış Filiz’e yardım edecek midir?

Hikmet, Esra’ya açılmaya karar verir. Fevzi’nin Müjde’yle eskiden sevgili olduğunu öğrenip hayal kırıklığına uğrayan Rahmet ise kardeşinin bu sevdadan vazgeçmesini ister. İki kardeşin de aşk hayatı çıkmaz noktalara ulaşmıştır.

Filiz’le Barış’ın paylaştığı zamanlar ve duygular çoğalmışken Cenk, Barış’ın foyasını ortaya çıkarmak için planlar yapmaktadır. Barış’ın peşine düşen Kiraz’ı ise finalde büyük bir sürpriz beklemektedir.